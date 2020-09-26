Kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Mehmet Emin Özcan'ın kullandığı 41 KA 446 plakalı kamyonet, çevre yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü ile otomobilde bulunan Meryem, Can, Canan, Yunus Emre, Güneş ve Umut Emir Özcan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 15:53 - Kaynak: AA
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