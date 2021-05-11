Erzincan'da kamyonetle çarpışan otomobilde sıkışan 2 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Erzincan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.Ş'nin (41) kullandığı 34 FT 5385 plakalı otomobil, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi 1. girişte bulunan kavşakta, Y.T.F. yönetimindeki 24 DD 980 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Savrulan otomobil sulama kanalına devrildi.

Otomobilde sıkışan sürücü O.Ş. ile kamyonet sürücüsü Y.T.F. olay yerine çağrılan İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerine bağlı ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.