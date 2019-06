Erzincan'da kan bağışçıları ödüllendirildi

Türk Kızılay 'ı Erzincan Kan Bağış Merkezi'nin her yıl devam ettirdiği ve en çok kan bağışçılarının ödüllendirildiği programda 36 kez kan bağışında bulunan Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Yıldırım Özbaş'a, altın madalya verildi.Jandarma komutanlığında düzenlenen kan bağış kampanyalarında vatani görevlerini yapmakta olan askeri personele öncülük eden Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Yıldırım Özbaş, Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.Düzenlenen madalya törenin de konuşan Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Yıldırım Özbaş, kışlada bulunan askerlere kan bağışı konusunda öncülük etmek adına 12 yıl önce başlattığı kan bağışını her yıl düzenli olarak sürdürdüğünü belirterek; "Fiilen malımızın mülkümüzün zekatını verdiğimiz gibi Allah'ü Teala vermiş olduğu sağlıklı bir can varsa onunda fitre ve zekatının da kan olduğunu düşünüyorum, kan vermekten de çok mutluyum, Can Erzincanlılara ve tüm Türkiye 'ye Canımızda kanımızda feda olsun" dedi.Yapılan konuşmaların ardından düzenli olarak kan bağışında bulunan 215 kişiye 7 altın, 15 gümüş ve 193 bronz madalya verildi. Madalya töreninden sonra kan bağışçıları ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu.Düzenlenen programa Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun , Türk Kızılay'ı Erzincan Şube Başkanı Burak Mumcu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile gönüllü kan bağışçıları katıldı. - ERZİNCAN