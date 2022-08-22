Erzincan 'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altına kalan işçinin kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Erzincan'da göçük, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor - Son Dakika

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