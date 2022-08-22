Erzincan'da göçük, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor - Son Dakika
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Erzincan'da göçük, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor

22.08.2022 15:58
Erzincan'da göçük, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor

Erzincan'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Erzincan'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altına kalan işçinin kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Olay, bugün saat 15. 20 sıralarında Erzincan merkeze bağlı Karatuş köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte Ö.F.C., isimli işçi toprak atlında kaldı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşın 5 metre derinlikteki göçükte üzeri tamamen toprakla kaplanan işçinin kurtarılması için ekipler adeta zamanla yarışıyor. İşçinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da göçük, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da göçük, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor - Son Dakika
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