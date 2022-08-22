Olay, saat 15.30 sıralarında, kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Karatuş köyünde meydana geldi. Erzincan Belediyesi 'ne taşeron olarak çalışan ekipler, köy meydanındaki kanalizasyondaki tıkanma nedeniyle çalışma başlattı. Açılan yaklaşık 4 metre derinliğindeki kanalda işçiler çalışırken göçük oluştu. İşçilerden Ömer Faruk C. toprak altında kaldı. Ömer Faruk C.'nin, arkadaşlarının müdahalesiyle başı topraktan kurtarılarak nefes alması sağlandı.İhbar üzerine bölgeye AFAD , JAK, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunun bir bölümü toprak altından kurtarılan Ömer Faruk C. için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kanalizasyon çalışması sırasında göçük; 1 işçi toprak altında kaldı - Son Dakika

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