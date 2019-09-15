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Erzincan'da Kanguru faresine benzeyen Arap tavşanı görüntülendi

5 dakika önce

Erzincan'da Kanguru faresine benzeyen Arap tavşanı görüntülendiERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresine çok benzerliği nedeniyle karıştırılan Arap tavşanı gece saatlerinde yöre halkı tarafından...

Erzincan'da Kanguru faresine benzeyen Arap tavşanı görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresine çok benzerliği nedeniyle karıştırılan Arap tavşanı gece saatlerinde yöre halkı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Çağlayan Beldesinde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Necdet Anlar, gece saatlerinde yaylaya hayvanlarının yanına aracıyla giderken yolda gördüğü canlı dikkatini çekti. İlk başta korkarak gördüğü hayvana yaklaşan Anlar ve yanındaki arkadaşı, tehlikeli olmadığını görünce daha yakından cep telefonlarıyla görüntü almaya başladı.

Necdet Anlar, çok sevimli buldukları ve kuyruk kısmındaki ilginç yapısı nedeniyle dokunarak sevdikleri hayvanla daha önce hiç karşılaşmadıkları ifade ederek, "Bu canlının kulakları tavşana benziyor, hareket şekli ise kanguruyu andırıyor" dedi.

Öte yandan daha önceki yıllarda da Tunceli ve Elazığ'da birkaç kez görülüp Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi diye haberlere konu olan canlının aslında Arap tavşanı olduğu kaydedildi.

Su içmeyerek, doğada kalabilen ender hayvanlardan kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor.

Arap tavşanı ise Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovalarıyla Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görülür. Arap tavşanının nesli henüz tükenme tehlikesi altında değil. Bu tür de IUCN tarafından "asgari endişe" kategorisinde sınıflandırılmış durumda.

Erzincan'da Kanguru faresine benzeyen Arap tavşanı görüntülendi

Çağlayan, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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