Son Dakika Haberleri: Erzincan'da kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı
Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı

Erzincan'da kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı

1 saat önce

Erzincan'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı.

Erzincan'da kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

Erzincan'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu kapanan Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri, güvenlik gerekçesiyle kapalı tutulan yolda taş ve toprak birikintilerini temizleyerek yeniden ulaşımı sağladı.

Günebakan, Erzincan, Üzümlü, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:50 Kaynak: AA
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