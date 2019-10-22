Erzincan'da kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı
1 saat önce
Erzincan'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:50 Kaynak: AA
Erzincan'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu kapanan Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri, güvenlik gerekçesiyle kapalı tutulan yolda taş ve toprak birikintilerini temizleyerek yeniden ulaşımı sağladı.
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