Erzincan'da kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtılıyor

Erzincan'da kapı kapı dolaşan narkotik polisleri, kadınlara İçişleri Bakanlığınca başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesini tanıtıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlığın "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesini tanıtmak için faaliyetlerini sürdüren narkotik polisleri, kapı kapı dolaşıp kadınları uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgilendirdi.

Kur'an kursu, okul ve sürücü kurslarında kadınlarla bir araya gelip sunum yapan polisler, konuyla ilgili bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Proje ile uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi, farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.