Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Kar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Erzincan'da Kar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, karayollarında ve kent merkezinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzincan'da Kar Hayatı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, karayollarında ve kent merkezinde hayatı olumsuz etkiliyor. Erzincan- Gümüşhane Karayolu 10. kilometreden itibaren ulaşıma kapanırken, Erzincan - Sivas Karayolu'ndaki ulaşım ise kontrollü olarak sağlanıyor.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan- Erzurum karayollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolunun 40'ncı kilometresinde Sakaltutan Geçidi'nde, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kavşağı'ndan itibaren büyük araçlar bekletildi. Erzincan Gümüşhane Karayolu'nda ise akşam saatlerinden itibaren trafik akışı durduruldu. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrası sabah saatlerinde açılan yol, sürgün ve buzlanma nedeniyle ile tekrar kapandı. Trafik ekipleri araç geçişlerine izin vermiyor.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verilirken, kent merkezinde yer yer 15 santimetreye ulaşan kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Sabah saatlerinde işyerlerine ulaşmak isteyenler fırtına ve buzlanma nedeni ile yürümekte zorlanırken, Erzincan Belediyesi ise erken saatlerden itibaren yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:04 Kaynak: DHA

Sabah, Sivas, Kar, Güncel
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