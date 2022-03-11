Erzincan'da kar nedeniyle rehabilitasyon merkezleri ve özel kursların faaliyetlerine ara verildi - Son Dakika

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle yarın ve 13 Mart'ta rehabilitasyon merkezleri, özel kurslar, yetiştirme kursları ile tüm eğitim faaliyetlerine ara verildi.

Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi.

Bu nedenle 12-13 Mart'ta özel kurslar, rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, özel okulların telafi kursları ve tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.