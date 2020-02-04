Erzincan'da kar tatili - Son Dakika
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Erzincan'da kar tatili

6 saat önce

Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Erzincan'da merkez ilçedeki taşıma kapsamındaki öğrencilere öğleden sonra okullar tatil edildi.

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Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Erzincan'da merkez ilçedeki taşıma kapsamındaki öğrencilere öğleden sonra okullar tatil edildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçedeki taşıma kapsamındaki öğrencilerimize öğleden sonra tatil edilmiştir" denildi. - ERZİNCAN

Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
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