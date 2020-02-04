Erzincan'da kar tatili - Son Dakika

Erzincan'da kar tatili
6 saat önce
Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Erzincan'da merkez ilçedeki taşıma kapsamındaki öğrencilere öğleden sonra okullar tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Erzincan'da merkez ilçedeki taşıma kapsamındaki öğrencilere öğleden sonra okullar tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçedeki taşıma kapsamındaki öğrencilerimize öğleden sonra tatil edilmiştir" denildi. - ERZİNCAN
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