Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Kar Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu

Erzincan'da Kar Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu

1 saat önce

Soğuk hava dalgası ve kar yağışı yurt genelinde etkisini gösterirken Erzincan-Sivas karayolu kar fırtınası sonucu kapandı.

Erzincan'da Kar Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu, System.String[]
Soğuk hava dalgası ve kar yağışı yurt genelinde etkisini gösterirken Erzincan- Sivas karayolu kar fırtınası sonucu kapandı.

Erzincan'da etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu Kızıldağ Geçidi mevkisinde çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazı tır sürücüleri de akaryakıt istasyonlarında bekledi. Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılıp mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise sürücülerinden kar ve tipi etkisini kaybedinceye ve yol yeniden ulaşıma açılıncaya kadar beklemelerini istedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:32 Kaynak: İHA

Sivas, Erzincan, Kar, 3. Sayfa
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