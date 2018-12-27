Erzincan'da Kar Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu
1 saat önce
Erzincan'da kar ulaşımda aksamalara neden olduERZİNCAN - Soğuk hava dalgası ve kar yağışı yurt genelinde etkisini gösterirken Erzincan-Sivas karayolu kar fırtınası sonucu kapandı.
Erzincan
'da kar ulaşımda aksamalara neden oldu
ERZİNCAN - Soğuk hava dalgası ve kar yağışı yurt genelinde etkisini gösterirken Erzincan- Sivas
karayolu kar fırtınası sonucu kapandı.
Erzincan'da etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu Kızıldağ Geçidi mevkisinde çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. Kar
, tipi ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazı tır sürücüleri de akaryakıt istasyonlarında bekledi. Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılıp mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Polis
ekipleri ise sürücülerinden kar ve tipi etkisini kaybedinceye ve yol yeniden ulaşıma açılıncaya kadar beklemelerini istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:53 Kaynak: İHA
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