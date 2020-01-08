Erzincan'da kar ve tipi 10 köy yolunu ulaşıma kapadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da kar ve tipi 10 köy yolunu ulaşıma kapadı - Son Dakika

Erzincan'da kar ve tipi 10 köy yolunu ulaşıma kapadı

6 saat önce

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar ve tipi dolayısıyla 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da kar ve tipi 10 köy yolunu ulaşıma kapadı, System.String[]

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar ve tipi dolayısıyla 10 köy yolu ulaşıma kapandı.


Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlı hava köylerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Refahiye'de 9 ve Kemaliye'de 1 olmak üzere toplam 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışmaları sürdürüyor.


Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde bugün kar yağışı beklendiği belirtilerek gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği kaydedildi. - ERZİNCAN

Kemaliye, Refahiye, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:59 Kaynak: İHA
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