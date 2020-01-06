Erzincan'da kar ve tipi 82 köy yolunu ulaşıma kapadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da kar ve tipi 82 köy yolunu ulaşıma kapadı - Son Dakika

Erzincan'da kar ve tipi 82 köy yolunu ulaşıma kapadı

6 saat önce

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar ve tipi dolayısıyla 82 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da kar ve tipi 82 köy yolunu ulaşıma kapadı, System.String[]

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar ve tipi dolayısıyla 82 köy yolu ulaşıma kapandı.


Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlı hava köylerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Refahiye'de 14, Tercan'da 6, Çayırlı'da 5, Kemaliye'de 15, Kemah'ta 13, İliç'te 24, Otlukbeli'de 5 olmak üzere toplam 82 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 8 greyder, 2 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe olmak üzere 19 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.


Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.


Rüzgar güney ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta, öğle saatlerinden itibaren Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetlice esmesi bekleniyor.


Buzlanma ve don uyarısı:


Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadisesi ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. - ERZİNCAN

Otlukbeli, Kemaliye, Erzincan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı
Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar

Son Dakika Haberleri
15:57 İBB'den yağış bilançosu - Son Dakika
15:57 Otobüste esrarla yakalandı, adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika
15:57 Denizli'de esnaf korna çalan sürücüleri uyarmak için pankart astı - Son Dakika
15:57 İncir Ağacı dizisine Elif Eda Başlamışlı dahil oldu. - Son Dakika
15:56 İBB'DEN YAĞIŞ BİLANÇOSU - Son Dakika
14:07 Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Son Dakika
14:05 Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 16:00:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da kar ve tipi 82 köy yolunu ulaşıma kapadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]