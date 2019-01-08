Erzincan'da Kar ve Tipi Okulları Tatil Etti
1 saat önce
Erzincan'da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.
Erzincan
'da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.
Erzincan'da önceki günden beri etkili olan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yer yer 20 santimetreyi bulan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba
günüde okulları bir gün süreyle tatil edildi. Öte yandan kar yağışını fırsat bilen Erzincanlılar sokaklara dökülerek kar yağışı altında fotoğraf çekme imkanı buldu. Erzincan Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri ise yoğun bir çalışma içerisine girdiği öğrenildi. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:43 Kaynak: İHA
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