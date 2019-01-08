Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Kar ve Tipi Okulları Tatil Etti

Erzincan'da Kar ve Tipi Okulları Tatil Etti

1 saat önce

Erzincan'da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.

Erzincan'da Kar ve Tipi Okulları Tatil Etti, System.String[]
Erzincan'da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.

Erzincan'da önceki günden beri etkili olan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yer yer 20 santimetreyi bulan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günüde okulları bir gün süreyle tatil edildi. Öte yandan kar yağışını fırsat bilen Erzincanlılar sokaklara dökülerek kar yağışı altında fotoğraf çekme imkanı buldu. Erzincan Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri ise yoğun bir çalışma içerisine girdiği öğrenildi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:43 Kaynak: İHA

Çarşamba İlçesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı KKTC'de Ünlü İş Adamlarının Birbirine Girdiği Kanlı Kavganın Detaylar Ortaya Çıktı

Beşiktaş, Hazırlık Maçında Helmond Sport'u 1-0 Yendi Oyuncu Can Nergis'den, Ahlaksız Teklif İtirafı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 23:06:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Kar ve Tipi Okulları Tatil Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]