Erzincan'da Kar ve Tipi Okulları Tatil Etti
1 saat önce
Erzincan'da kar ve tipi okulları tatil ettiERZİNCAN - Erzincan'da kar tatili kentte etkisini sürdüren kar yaığışı ve yoğun tipi nedeniyle bir gün daha uzatıldı.
Erzincan
'da kar ve tipi okulları tatil etti
ERZİNCAN - Erzincan'da kar tatili kentte etkisini sürdüren kar yaığışı ve yoğun tipi nedeniyle bir gün daha uzatıldı.
Erzincan'da önceki günden beri etkili olan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yer yer 20 santimetreyi bulan kar yağışı nedeniyle 09 Ocak Çarşamba
günüde okulları bir gün süreyle tatil edildi. Öte yandan kar yağışını fırsat bilen Erzincanlılar sokaklara dökülerek kar yağışı altında fotoğraf çekme imkanı buldu. Erzincan Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri ise yoğun bir çalışma içerisine girdiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:58 Kaynak: İHA
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