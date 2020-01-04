Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

6 saat önce

Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattıERZİNCAN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

ERZİNCAN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan geçidinde zorlu kış şartlarına rağmen zincirsiz yola çıkan ağır tonajlı araçlar, sorun yaşadı.

Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan kar ve tipi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan- Gümüşhane karayollarında ulaşım olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolu 40'ıncı kilometresindeki Sakaltutan Geçidi'nde, ağır tonajlı araçların zincirsiz yola devam etmesine izin verilmedi. Trafik ekipleri, Erzincan yönünden Sivas istikametine giden yolcu otobüsü, TIR ve kamyonların sürücülerine uyarılarda bulundu. Karayollarına bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması süresince ağır tonajlı araçlar bekletildi. Kar sonrası bazı TIR'lar makas yaparak kaydı. Akşam saatlerinde çok sayıda kaza meydana geldi. Etkisini gittikçe artıran yağış, beraberinde tipi ve buzlanmaya neden olurken, kara hazırlıksız yakalanan sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorlandı. Sakaltutan bölgesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:33 Kaynak: DHA
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