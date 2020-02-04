Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

6 saat önce

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor, System.String[]

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan- Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.


Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için kara yolları ve polis ekipleri iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.


Trafik polisleri, tipi ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak, sürücüleri, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri konusunda uyardı.

Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşleri başlıyor
Ölen yavrusunu kendisi gömen köpek, izleyenleri duygulandırdı Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 20:05:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]