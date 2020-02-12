Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
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Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

6 saat önce

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor, System.String[]

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.


Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan- Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde etkisini artıran kar ve tipiden dolayı ulaşım güçlükle sağlanıyor.


Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.


Trafik polisleri, tipi ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri uyarısında bulundu.

Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:26 Kaynak: AA
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