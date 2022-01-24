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Kar ve tipide arızalanan otobüsteki 44 yolcu kurtarıldı - Son Dakika

Kar ve tipide arızalanan otobüsteki 44 yolcu kurtarıldı

24.01.2022 08:37

Erzincan'da kar ve tipide mahsur kalan otobüsteki 44 yolcu polis ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzincan'da kar ve tipide mahsur kalan otobüsteki 44 yolcu polis ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'dan Ankara'ya seyir halindeki Çetin Mutlu idaresindeki 31 AFK 26 plakalı yolcu otobüsü arıza nedeniyle yoğun kar yağışı ve tipide Tercan-Erzincan kara yolunda mahsur kaldı.

Otobüsteki arızayı gideremeyen şoför, polis ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Kısa zamanda bölgeye gelen Tercan Bölge Trafik ve jandarma ekipleri otobüsteki arızanın sabah saatlerinde giderilebileceği bilgisi üzerine 44 yolcuyu tahliye ederek kendi araçları ile ilçe merkezinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu binasına taşıdı.

Kar ve tipide arızalanan otobüsteki 44 yolcu kurtarıldı
Kar ve tipide arızalanan otobüsteki 44 yolcu kurtarıldı
Kar ve tipide arızalanan otobüsteki 44 yolcu kurtarıldı

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Jandarma, Erzincan, Polis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar ve tipide arızalanan otobüsteki 44 yolcu kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar ve tipide arızalanan otobüsteki 44 yolcu kurtarıldı - Son Dakika
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