Erzincan'da kar ve tipiden 102 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla kapanan 102 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 102 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan, il merkezinde 5, ilçelerden Çayırlı'da 22, İliç'te 8, Kemah'ta 7, Kemaliye'de 15, Otlukbeli'de 2, Refahiye'de 20, Tercan'da 20 ve Üzümlü'de 3 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karla mücadele çalışmalarını 9 ekip, 12 greyder, 10 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon desteğiyle yürütüyor. - ERZİNCAN