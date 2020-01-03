Erzincan'da kar yağışı bekleniliyor - Son Dakika
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Erzincan'da kar yağışı bekleniliyor

6 saat önce

Erzincan ve çevresinde bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniliyor.

Erzincan'da kar yağışı bekleniliyor, System.String[]

Erzincan ve çevresinde bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüldüğü bölgede rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Meteorolojik uyarı da yapılarak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görülmesi beklendiğinden, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:01 Kaynak: İHA
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