Erzincan'da kar yağışı dolayısıyla yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da kar yağışı dolayısıyla yarın eğitime ara verildi - Son Dakika

Erzincan'da kar yağışı dolayısıyla yarın eğitime ara verildi

6 saat önce

Erzincan'da etkili kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Erzincan'da kar yağışı dolayısıyla yarın eğitime ara verildi, System.String[]

Erzincan'da etkili kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiğini söyledi.

Arslantaş, kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde 5 Şubat Çarşamba eğitime ara verildiğini belirtti.

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da kar kalınlığı ortalama 5 cm bekleniyor
İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 03:04:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da kar yağışı dolayısıyla yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]