Erzincan'da kar yağışı dolayısıyla yarın eğitime ara verildi - Son Dakika

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Erzincan'da kar yağışı dolayısıyla yarın eğitime ara verildi
6 saat önce
Erzincan'da etkili kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:44 Kaynak: AA
Erzincan'da etkili kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiğini söyledi.
Arslantaş, kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde 5 Şubat Çarşamba eğitime ara verildiğini belirtti.
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