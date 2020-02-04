Erzincan'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Erzincan'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

6 saat önce

Erzincan'da kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Erzincan'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu, System.String[]

Erzincan'da kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Erzincan şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının özlemini çeken Erzincanlılar, havanın soğuk olmasına aldırış etmeden sabah saatlerinde, anı ölümsüzleştirmek için sokaklara çıktı. Karla kaplanan şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreyi bulurken kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Uzun zamandır kara hasret kaldıklarını belirten vatandaşlar kar yağışı ile mutlu olduklarını kaydettiler.


"Sabah uyandığımızda her yer bembeyazdı"


Kar altında fotoğraf çekilmek için dışarıya çıktığını ifade eden Eren Varlı, "Erzincan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah her yeri beyaza bürümüş şehir merkezi bembeyaz kar altında. Erzincan saat kulesinin önündeyiz sizlerde görüyorsunuz harika görüntüler var. Millet bahçesi olsun Gençlik parkı olsun her bembeyaz olmuş durumda. Çok güzel görüntüler oluştu. İnsanlar fotoğraflar çekiliyorlar. Bizde fotoğraf çekilmek için çıktık dışarıya. Karın altında da yürümek çok güzel zaten hasret kalmıştık karın yağmasına bugün kar yağınca çok mutlu olduk" diye konuştu.


Şehirde kartpostallık görüntülerin oluştuğuna dikkat çeken Hasan Çakmak, "Gece saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerinde de devam ediyor. Şehir çok güzel görüntülere büründü. Uzun zamandır kar yapmıyordu. Karın yağması ve tutmasıyla birlikte her taraf kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bizlerde bunu değerlendirmek istiyoruz. Çıktık dışarıya fotoğraf çekileceği bu anları ölümsüzleştireceğiz" dedi.


Öte yandan Erzincan Belediyesi kar temizleme timleri ise cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. - ERZİNCAN

Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı
Rusya'da taksi şoförü müşterilerine 'koronavirüs' şakası yaptı Ayşe'nin ölümünde sanığın sorumluluğunu Adli Tıp Kurumu belirleyecek Eşini ve annesini öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:34:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]