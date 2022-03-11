Erzincan'da kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi - Son Dakika
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Erzincan'da kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi

11.03.2022 10:54
Erzincan'da kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi

Erzincan'da kar yağışı yüzünden öğleden sonra eğitime ara verildi.

Erzincan'da kar yağışı yüzünden öğleden sonra eğitime ara verildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu ve özellikle kar yağışının etkisini artırdığını aktardı.

Bu sebeple üniversite hariç il genelindeki resmi ve özel tüm okullarda eğitim öğretime bugün öğleden sonra ara verildiğini belirten Makas, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

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Erzincan, Medya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzincan'da kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi - Son Dakika
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