Erzincan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirterek, "İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü, kent genelindeki tüm okullarımızda eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu personelinin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verdi.