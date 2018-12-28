Erzincan'da Kar Yağışı ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
1 saat önce
Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.
Erzincan
'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.
Kentte kar yağışı nedeniyle Erzincan- Sivas
karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan- Gümüşhane
karayolu Ahmediye geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları ve polis ekipleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için yoğun çalışma yürütüyor. Söz
konusu yollarda görüş mesafesinin düşmesi sonucu tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçları durduran ekipler, sürücülerini uyararak bir süre yol kenarında havanın düzelmesini beklemeleri uyarısı yaptı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:43 Kaynak: AA
82 Yıllık Hayal Gerçek Oluyor! Karadeniz, İç Anadolu'ya Bağlanıyor
Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 11 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Bitcoin, 2018'de 90 Kez En Düşük Düzeyine Geriledi