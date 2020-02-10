Erzincan'da kar yerini Sibirya soğuklarına bıraktı - Son Dakika
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Erzincan'da kar yerini Sibirya soğuklarına bıraktı

6 saat önce

Erzincan'da önceki gün yağan karın ardından Sibirya soğukları etkili olmaya başladı.

Erzincan'da kar yerini Sibirya soğuklarına bıraktı, System.String[]

Erzincan'da önceki gün yağan karın ardından Sibirya soğukları etkili olmaya başladı. Soğuk hava nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Araçların akülerinin soğuktan boşaldığı kentte buz tutan Girlevik Şelalesi güzel görüntü oluşturdu.


Gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece olduğu Erzincan'da adeta hayat dondu. Aşırı soğuk nedeniyle cadde ve sokaklara mecbur kalınmadıkça insanlar çıkmamaya özen gösterdi.


Erzincan'da soğuk hava ve yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla da okullar bugün tatil edildi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, tatil haberini twitter hesabından paylaştı.


Vali Arslantaş paylaşımında, "Sevgili öğrenciler; sabah okul servislerine binecek 9 bin 500 çocuğumuzun aşırı buzlanmadan, 41 bin çocuğumuzun da aşırı soğuktan etkilenmemesi için bol kitap okumanız şartıyla evde kalmanız doğru olacaktır. İyi tatiller" dedi.


Erzincan kent merkezinde aşırı soğuk dolayısıyla araçların aküleri süzdü, mazotlu araçların yakıtları dondu.


Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'ndeki Girlevik Şelalesi de hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle dondu. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Çağlayan Beldesi'nde bulunan Girlevik Şelalesi dondu. Suyu 65 metre yükseklikten düşen Girlevik Şelalesi'nin donmasıyla tablo gibi manzara oluştu. Yaklaşık 1,5 metre buz sarkıtlarının oluştuğu şelaleyi görmek için geziler düzenleniyor.


Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı, çok bulutlu olarak geçeceği; gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği belirtildi.


"Buzlanma ve don uyarısı"


Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. - ERZİNCAN

Çağlayan, Erzincan, Sibirya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:24 Kaynak: İHA
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