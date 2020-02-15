Erzincan'da kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor - Son Dakika

Erzincan'da önceki günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde, karla mücadele ekiplerinin ulaşıma açtığı yollarda kaldırım kenarlarına biriken kar yığınları kamyonlara doldurularak şehir dışına taşınıyor.



Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışına maruz kalan Erzincan'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar yağışının ardından sıcaklıkların geceleri sıfırın altında 18 derecelere kadar düştüğü Erzincan'da Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışması başlattı. Kaldırım ve caddelerde biriken tonlarca kar, iş makineleri yardımıyla önce toplanıyor ardından kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.



"Karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor"



Erzincan'da soğukların arttığını ifade eden Eren Bayrak, "Erzincan'da önceki günlerde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde 30-40 santime kadar ulaştı. Yüksek kesimlerde de 2 metrelere ulaştı. Belediye ekipleri kent merkezinde biriken karları iş makineleri yardımıyla kamyonlara doldurup şehir merkezinin dışına taşıyor. Kar yağışının ardından da soğuk havalar iyice kendini göstermeye başladı. Geceleri sıfırın altında 17-18 derecelere kadar düşmeye başladı" diye konuştu. - ERZİNCAN