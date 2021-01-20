Erzincan'da kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor - Son Dakika

Erzincan'da kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

ERZİNCAN - Erzincan'da önceki günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde, karla mücadele ekiplerinin ulaşıma açtığı yollarda kaldırım kenarlarına biriken kar yığınları kamyonlara doldurularak şehir dışına taşınıyor.

Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışına maruz kalan Erzincan'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar yağışının ardından sıcaklıkların geceleri sıfırın altında 18 derecelere kadar düştüğü Erzincan'da Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışması başlattı. Kaldırım ve caddelerde biriken tonlarca kar, iş makineleri yardımıyla önce toplanıyor ardından kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

Karla mücadele ekipleri, ana caddelerde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken şehir merkezinden alınan kar kütleleri Terzibaba Mezarlığı yanında bulunan Erzincan Belediyesi kar döküm merkezine taşınıyor.