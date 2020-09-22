Erzincan'da karantina kurallarını uymayan 5 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Erzincan'da karantina kurallarını uymayan 5 kişi yurda yerleştirildi

Erzincan'da korona virüs (Covid-19) karantina kurallarını ihlal eden 5 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Erzincan'da karantina kurallarını uymayan 5 kişi yurda yerleştirildi, System.String[]

Erzincan'da korona virüs (Covid-19) karantina kurallarını ihlal eden 5 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Erzincan Valiliği İçişleri Bakanlığının genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile yapılan korona virüs (Covid-19) denetimlerinde haklarında verilen izolasyon kararına uymayan 5 kişi zorunlu izolasyon için Gençlik ve Spor Bakanlığı Pir Muhammed Bahaeddin Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Kuralları ihlal eden 5 kişi, karantina süreleri bitinceye kadar yurtlarda kalacak.

Öte yandan 5'i izolasyon kuralına uymayan, 27'si ise mevsimlik işçi ve kalacak yeri olmayan toplam 32 kişinin Erzincan'daki KYK yurtlarında karantina sürecini geçirdiği öğrenildi. - ERZİNCAN

Yurtlar Kurumu, Koronavirüs, Erzincan, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da karantina kurallarını uymayan 5 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

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