Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı - Son Dakika
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Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

23.08.2022 16:11
Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

Erzincan'da Karasu Nehri kenarında oluşan çamura batan iki ineği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Erzincan'da Karasu Nehri kenarında oluşan çamura batan iki ineği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Pekmezli köyü bölgesinde iki ineğinin Karasu Nehri kenarında oluşan çamurda mahsur kaldığını gören besici, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye giden AFAD ekipleri, şişme bot yardımı ile büyükbaş hayvanların olduğu yere ulaştı.

Ekipler, burada mahsur kalan hayvanları ip yardımıyla kurtardı.

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Kaynak: AA

Karasu Nehri, Erzincan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı - Son Dakika
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