Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

Erzincan 'da Karasu Nehri kenarında oluşan çamura batan iki ineği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri kurtardı.

Kaynak: AA

Karasu Nehri, Erzincan, AFAD, Güncel, Son Dakika

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