Erzincan'da Karasu Nehri'nde boğulma tehlikesi atlatan kişiyi arkadaşları kurtardı - Son Dakika

Erzincan'da serinlemek amacıyla Karasu Nehri'ne giren kişi, arkadaşları tarafından boğulmak üzereyken kurtarıldı.
Merkeze bağlı Güllüce Köyü yakınlarından bulunan Karasu Nehri'ne ayaklarını sokan 46 yaşındaki S.G, dengesini kaybederek nehre düştü.
Durumu fark eden arkadaşları akıntıya kapılan S.G'yi kurtarmak için suya atladı.
Kısa sürede S.G'yi nehir kıyısına çıkarmayı başaran arkadaşları, yaptıkları ilk müdahalenin ardından, güvenlik güçleri ile 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.G'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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