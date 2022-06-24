Erzincan'da, Karasu Nehri'nde 'siyanür' paniği (2) - Son Dakika
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Erzincan'da, Karasu Nehri'nde 'siyanür' paniği (2)

24.06.2022 22:59
Erzincan'da, Karasu Nehri'nde 'siyanür' paniği (2)

ERZİNCAN VALİLİĞİ'NDEN YENİ AÇIKLAMAErzincan Valiliği, İliç ilçesinde, Türk ve Kanadalı firmanın sahip olduğu Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ERZİNCAN VALİLİĞİ'NDEN YENİ AÇIKLAMA

Erzincan Valiliği, İliç ilçesinde, Türk ve Kanadalı firmanın sahip olduğu Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen madende kullanılan siyanürü taşıyan borunun patlaması sonucu 20 metreküp siyanürlü solisyonun Karasu Nehri'ne döküldüğü iddiasıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "İlimiz, İliç İlçesi, Çöpler köyü mevkiinde Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen kompleks madeni işletmesinde, 21.06.2022 tarihinde gece saatlerinde Yığın Liç sahasına siyanür içerikli solüsyon taşıyan boru hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 20 m3 solüsyonunun aktığı, Solüsyonla kontamine olan alanın hipoklorit kullanılarak nötralize edildiği, Kontamine toprağın iş makinaları vasıtasıyla temizlenerek İliç sahasına taşınması ile ilgili olarak; İliç ilçesinde incelemelerde bulunan bazı siyasilerimizin sosyal medya hesaplarında olay ile ilgili

'…#Erzincan #İliç'teki madenden sızan 20 ton siyanürün Fırat Nehri'ne karıştığı Jandarma tutanaklarına geçmiş!...' şeklinde paylaşımda bulunulduğu görülmüştür. Jandarma tarafından tutulan tutanağın incelenmesinde, tutanaklarda paylaşımdaki şekliyle bir ifadenin olmadığı, Fırat Nehri'ne karıştığı iddiasının ise tutanakta hiç geçmediği anlaşılmış olup, dolayısıyla konunun Jandarma tutanağı ile belirlendiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.Valilikçe yapılan açıklamanın devamında ise söyle denildi:

"Bir önceki basın açıklamamızda da belirtildiği üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, İzleme ve Denetim Daire Başkanı Başkanlığında, İl Müdürlüğümüz teknik personellerince sahada gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmış, yapılan tespitte bölgedeki mevsimsel akış gösteren Hiçbir dereye karışma olmadığı, Fırat havzasına gözlemsel olarak ulaşmadığı tespit edilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş Lisanslı Çevre Laboratuvarı tarafından, Müdürlüğümüz teknik personelleri gözetiminde, kirlendiği iddia edilen alanın 27 farklı noktasından numune alınmış olup, ilgili laboratuvar tarafından analizleri gerçekleştirilecektir. Gerekli inceleme ve değerlendirme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir. Konu ile ilgili olarak incelemeler ve çalışmalar hassasiyetle devam etmektedir."


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Kaynak: DHA

Karasu Nehri, Madencilik, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da, Karasu Nehri'nde 'siyanür' paniği (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da, Karasu Nehri'nde 'siyanür' paniği (2) - Son Dakika
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