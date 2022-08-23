Bataklığa saplanan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Bataklığa saplanan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı

23.08.2022 15:09
Bataklığa saplanan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı

Erzincan'da Karasu nehrinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvanları AFAD ve JAK ekipleri su üstü bot ile ulaşarak kurtardı.

Erzincan'da Kara su nehrinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvanları AFAD ve JAK ekipleri su üstü bot ile ulaşarak kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan'da 2 büyükbaş hayvan merkeze 13 kilometre uzaklıkta bulunan Pekmezli köyü yakınlarından geçen Karasu nehrinde bataklık alana saplandı. Hayvanlarını kendi çabalarıyla kurtaramayan vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler büyükbaş hayvanlara ulaşmak için yaklaşık 2 kilometre uzaklıktan Karasu nehrine su üstü bot ile girerek hayvanların yanına ulaştı. AFAD ve JAK ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda ip yardımı ile büyükbaş hayvanları saplandıkları bataklık alandan çıkararak sahibine teslim ettiler.

Kurtarılan hayvanların da herhangi bir yara almadıkları öğrenilirken hayvan sahibi özverili çalışmalarından ötürü AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

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Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı NEHİRDE ÇAMURA SAPLANAN İNEKLERİ AFAD VE JAK EKİPLERİ KURTARDI NEHİRDE ÇAMURA SAPLANAN İNEKLERİ AFAD VE JAK EKİPLERİ KURTARDI
Kaynak: İHA

Erzincan, AFAD, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bataklığa saplanan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı - Son Dakika

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