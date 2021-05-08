Erzincan'da Karayolu Trafik haftası etkinlikleri - Son Dakika

Erzincan'da Karayolu Trafik haftası etkinlikleri

ERZİNCAN - Erzincan kent merkezinde 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik ekiplerince broşür dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Erzincan'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında polis ekipleri sokağa çıkma kapsamında muaf araç ve sürücüler üzerinde bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri araçları tek tek durdurup, etkinlikler kapsamında hazırlanan 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' ve 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' mesajlarını içeren broşürler ve araç kokusu belli noktalarda dağıtılarak trafik kurallarının önemine dikkat çekti.

Vatandaşlar yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirerek polis ekiplerine teşekkür etti. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Poyraz yapılan uygulama amacının güvenli trafik ortamı oluşturmak olduğunu belirterek, "Karayolları Trafik Haftası kapsamında tüm yol kullanıcılarına, gerek sürücü, gerek yolcu gerekse yayalarla irtibat kurmak suretiyle güvenli trafik ortamını oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Vatandaşlarımızın özellikle trafik kurallarına uymalarını, kazaları önlemeye yönelik tüm tedbirleri yerine getirmelerini istiyoruz. Bilindiği üzere trafikte yayalar ve motorlu bisiklet sürücüleri dezavantajı grupta yer alıyorlar. Bir trafik kazasında ağır yaralanma ve ölümle neticelenebiliyor. Tüm yol kullanıcılarının özellikle yayalar ve motorlu bisiklet sürücüleri konusunda daha dikkatli ve duyarlı davranmalarını, trafik kurallarına uymalarını öneriyoruz. Öte yandan yine emniyet kemeri araçlarımızda bize bir kazada ölüm ve yaralanma durumlarında yüzde 50-60 oranında önleyebilen bir donanımdır. Tüm sürücülerimizin, sadece sürücü olarak değil araç içerisinde ki diğer yolcularında emniyet kemerlerini takmalarını, kurallara riayet etmelerini, kavşaklarda yay geçidi önceliklerine uymalarını ve seyir halinde cep telefonu ile konuşmamalarını tavsiye ediyoruz." dedi.