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Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

02.01.2022 13:51
Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Erzincan'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 401 Sokak'ta yaşayan 6 İran uyruklu sobadan sızan gazdan zehirlendi.

112 Acil Servis ekiplerinden yardım isteyen vatandaşlar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 6 kişinin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlendi.

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Cumhuriyet Mahallesi, Erzincan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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