Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

35 dakika önce

Erzincan'da evde yakılan mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.

Erzincan'da evde yakılan mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.

Kemah ilçesine bağlı Doğanbeyli köyünde Ali Koçak (38) ile çocukları Latifcan (10), Sıraç (8), Berat (6) ve Derya Hatice Koçak (10) ve Rabia Kartal (33) evde yakılan mangaldan çıkan gazdan etkilendi.

Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptığı aile üyelerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Ali Koçak, Erzincan, Kemah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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