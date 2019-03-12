Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Erzincan'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.


Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde oturan Aynur Boz (39) ile çocukları Özlemsu Güllüpınar (6) ve Baran Tekin (13) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.


Durumu fark eden Aynur Boz, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Gelen sağlık görevlilerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan anne ve çocukları, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Erzincan, Güncel
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