Erzincan'da karda rafting heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da karda rafting heyecanı - Son Dakika

Erzincan'da karda rafting heyecanı

6 saat önce

Erzincan'da karda rafting heyecanıERZİNCAN'da raftingciler, Karasu Nehri'nin suyunun azalması ve buz tutması üzerine Ergan Kayak Merkezi'nde giderek karda raftingi yaptı.

Erzincan'da karda rafting heyecanı

ERZİNCAN'da raftingciler, Karasu Nehri'nin suyunun azalması ve buz tutması üzerine Ergan Kayak Merkezi'nde giderek karda raftingi yaptı. Kas takan ve küreklerini ellerine alan sporcular bu defa kar üzerinde adrenalin yaşadılar.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Ergan Kayak Merkezi yarı yıl tatili ile birlikte kayakseverlerin ilgi odağı oldu. Kayak merkezi Karasu Nehri'nin buz tutması ile raftingcilerin de mekanı haline geldi. Raftingciler bu defa Karasu Nehri'nin azgın suyunda rafting yaptıkları botu karlar üzerine bıraktı. Kaskını, can yeleğini giyen sporcular ellerinde küreklerle botlara bindiler. Kayak merkezindeki özel parkurda, dik yamaçtan botla birlikte kayan sporcular büyük heyecan yaşadılar. Defalarca botlarla parkurun tepesine tırmanan raftingcilere gün boyunca vatandaşlar da katıldı.

Karda raftingle ilk kez Erzincan'da tanışan üniversite öğrencileri büyük heyecan yaşadıklarını belirttiler. Kar raftingini yaşamayı herkese tavsiye eden öğrenciler; 'Erzincan Ergan Kayak Merkezi kar raftingi için harika bir yer herkesi buraya davet ediyoruz" dediler.

Duman Doğa Sporları Kulübü Yöneticisi Adem Duman, yazın Karasu Nehri'nde yaptıkları raftingi kış aylarında da Ergan Kayak Merkezi'ne taşıdıklarını ifade ederek, 'Ergan bu spor için mükemmel bir yer, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra parkurda kayıyoruz. Vatandaşlardan da büyük ilgi görüyoruz. Herkesi karda rafting yapmak için Ergan Kayak Merkezi'ne davet ediyoruz" diye konuştu.

Erzincan'da karda rafting heyecanı

Kayak Merkezi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi! Liderler kritik mesajlar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'dan ayrıldı Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Son dakika: Libya Konferansı bildirgesi yayımlandı! 'Tek meclis tek hükümet' vurgusu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 22:47:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da karda rafting heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]