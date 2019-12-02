Son Dakika Haberleri: Erzincan'da kardan dolayı 129 yol ulaşıma kapandı
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Erzincan'da kardan dolayı 129 yol ulaşıma kapandı

6 saat önce

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 129 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 129 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzincan'da dün akşamdan itibaren devam eden ve özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Refahiye'de 105, Çayırlı'da 4 ve Tercan'da 20 olmak üzere 129 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentteki kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı 4 ekip, 7 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 1 dozer, 3 kepçe ve kar makineleri çalışma yapıyor.

Erzincan'da kardan dolayı 129 yol ulaşıma kapandı

Erzincan, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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