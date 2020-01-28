Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

6 saat önce

Erzincan ve çevresinde bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniliyor.

Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor, System.String[]

Erzincan ve çevresinde bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve zaman zaman çok bulutlu geçecek. Akşam saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışı etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüleceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.


Meteorolojik uyarı da yapılarak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görülmesi beklendiğinden, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 5, Iğdır'da eksi 6, Erzurum'da eksi 11, Kars'ta eksi 16, Ardahan'da eksi 10, Ağrı'da eksi 24 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 7, Iğdır'da 7, Ağrı'da eksi 8, Kars'ta sıfır, Ardahan'da 3, Erzurum'da sıfır derece olacak. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:36 Kaynak: İHA
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