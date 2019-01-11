Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Karla Mücadele Çalışmaları

Erzincan'da Karla Mücadele Çalışmaları

59 dakika önce

Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından çalışmalar hala devam ediyor.

Erzincan'da Karla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından çalışmalar hala devam ediyor.

Halitpaşa Caddesi ve Fevzipaşa Caddelerinde Erzincan Belediyesi ekipleri yol kenarlarında kalan kar tabakasını ve çatılardan sarkan buz sarkıtlarını bugün detaylı bir şekilde temizledi. Yapılan açıklamaya göre çalışmalar gece boyu devam edecek.

Etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi sonucu binaların çatılarında yoldan gecen vatandaşlar için tehlike arz edecek buz sarkıtları oluştu. Gün içinde hava sıcaklığının artmasıyla çatılardan sarkan buzların eriyip düşme ihtimaline karşı Erzincan Belediyesi İtfaiye Ekipleri buzları temizleyerek olası bir kazaya önlem oldular.

Yol kenarlarında araç parkları olması sebebiyle tam anlamıyla temizlenemeyen karlar güneşin etkisiyle kısmen eriyerek akşam saatlerinde yollarda buzlanma oluşturduğu için büyük tehlike arz ediyordu. Zabıta trafik ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin yardımıyla yol kenarındaki araçlar kaldırılarak yapılan çalışmada Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu iki caddede kar birikintisi bırakmadılar. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:22 Kaynak: İHA

Halitpaşa, Güncel
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