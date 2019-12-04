Erzincan'da karla mücadele çalışmaları

Erzincan ve çevresinde iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma yeniden açılıyor. Çalışmaların sürdürüldüğü bölgede 15 köy yolunun halen kapalı olduğu bildirildi.

Erzincan'da önceki gün etkili olan kar yağışı ile birlikte Refahiye ilçesinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, mevsim şartlarına bağlı olarak kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için 7 greyder, 1 dozer, 3 kepçe ve 2 bıçaklı kamyon ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede 15 köy yolunun halen kapalı olduğu bildirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, özel idare olarak kış hazırlıklarını tamamladıklarını ve alınan yeni araç ve ekipman ile birlikte köy ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Yıldız, Kurum olarak kış hazırlıklarımızı tamamladık, ekipman ve tuzlama çalışmaları için gerekli stokumuzu yaptık. İki gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte yolları kapanan köylerimizin yollarını açıyoruz, Herhangi bir acil durumda, ilgili kurumlarla birlikte hareket ederek, gece gündüz demeden ekiplerimiz bölgeye hareket edecek ve hastalık veya cenaze gibi durumlarda çalışma yapacak diye konuştu.