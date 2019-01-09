Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Karla Mücadele Ekiplerinden Yoğun Mesai

Erzincan'da Karla Mücadele Ekiplerinden Yoğun Mesai

10 dakika önce

- Erzincan'da Karla Mücadele Ekiplerinden Yoğun MesaiERZİNCAN - Erzincan'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile kısa sürede şehir merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

- Erzincan'da Karla Mücadele Ekiplerinden Yoğun Mesai

ERZİNCAN - Erzincan'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile kısa sürede şehir merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri trafikte aksama olmadan tuzlama ve küreme çalışmalarına akşam saatlerinde başladı. Ana yollarda birçok noktada ise kar küreme araçları hazır halde bekliyor. 50 kişilik bir ekipte sabahı beklemeden kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına başladı.
Kaldırımlarda da kar yüksekliği fazla oluşundan dolayı sabah saatlerinde vatandaşın işlerinin aksamaması için 50 kişilik bir ekipte 13 Şubat Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi ve Ordu Caddelerinde ki kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına gece başladı. Karla mücadele için oluşturulan ekipler vardiyalı olarak gece gündüz demeden kar yağışı etkisini yitirene kadar çalışmalarını aralıksız devam ettiriyorlar.
Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Karla mücadele kapsamında gösterdikleri gayretlerden dolayı belediye çalışanlarına teşekkür etti. Başsoy, "Olası bir kar yağışı olma ihtimaline karşı ekiplerimiz hazır kıta bekliyorlar. Karın yağması ile ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarına başladık. Gerekli bölgelerde tuzlama ve yol açma çalışmalarını yaptık. İlk olarak ana yollarda ve toplu taşıma araçlarının girmesinde sıkıntı yaşanacak bölgelerde tuzlama ve küreme çalışmalarını başlattık. Şuanda ekiplerimiz mahalle aralarında da vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapıyorlar" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:48 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi, Kar, Erzincan, Güncel
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