Erzincan'da kasiyer kadın, içinde 2 Milyon TL bulunan çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika
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Erzincan'da kasiyer kadın, içinde 2 Milyon TL bulunan çantayı sahibine teslim etti

27.06.2023 10:43

Erzincan'da özel bir markete gelen müşteri, içinde 2 milyon TL para bulunan çantayı markette unuttu. Kasiyer Ayşenur Korkmaz, müşterinin unuttuğu çantayı bulup polis eşliğinde sahibine teslim etti.

Erzincan'da özel bir markette kasiyer, bulduğu 2 milyon TL'yi sahibine teslim etti.

Merkez Taksim Mahallesi'nde özel bir markette çalışan 23 yaşındaki Ayşenur Korkmaz, bir müşterinin çantasını markette unutup gittiğini fark etti. Müşterinin uzaklaşması ile kendisine ulaşamayan Korkmaz, çantayı bulunduğu yerden alarak güvenli bir yere sakladı.

ÇANTYAYI POLİS EŞLİĞİNDE SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Müşteri geri geldiğinde ise 2 milyon lira para bulunan çantayı polis eşliğinde sahibine teslim etti. Para çantasını unutan vatandaş ise genç kıza teşekkür ederek, polis nezaretinde yapılan sayımın ardından kendisine ait olan para çantasını teslim aldı.

KASİYERİ TAKDİR ETTİLER

Vatandaşlar Ayşenur Korkmaz'ın bu hareketini takdirle karşılayarak, bu zamanda böyle insanların olmasının mutluluk verici olduğunu söylediler.

Market kasiyeri bulduğu 2 milyon TL'yi sahibine teslim etti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Hamit Gündoğdu: Kamera kayıtlarından bulunurdu zaten. Esas olan boş bir alanda bulunan bu miktar parayı kaç kişi teslim eder. Vicdan çok önemli ancak teslim edilen para sayılıp tamam dendiktenkuru bir teşekkürde insanları enayi yerine koymaktır. Avrupa'da kayıp bir değerli mal ve parayı bulan kanunlar ile belirli bir yüzdesini ödül olarak alıyor. Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Kamuran Sertkaya: 200 bindir..2 milyonla kimse sokağa çıktığında markete gitmez .. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Erzincan'da kasiyer kadın, içinde 2 Milyon TL bulunan çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika
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