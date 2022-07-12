Olay, akşam saatlerinde Erzincan merkez Cumhuriyet mahallesi Ali Kemali Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında çıkan kavga olayına polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk varan ekip tarafları ayırmak için müdahale ederken polis memuru bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte taraflar etkisiz hale getirilerek aralarında kadınlarında bulunduğu 5 kişi ilk etapta gözaltına alındı. Yaralı polis memuru ekip otosuyla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

Erzincan, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Erzincan'da kavgaya müdahale eden polis bacağından bıçaklandı - Son Dakika

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