Son Dakika › Güncel › Erzincan'da kayakçılardan Yunan Vekil Lagos'a tepki - Son Dakika
Erzincan'da kayakçılardan Yunan Vekil Lagos'a tepki
6 saat önce
Erzincan'da kayakçılar, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Loannis Lagos'u, dalgalandırdıkları Türk bayrağı ile kınadılar.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:06 Kaynak: İHA
Erzincan'da kayakçılar, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Loannis Lagos'u, dalgalandırdıkları Türk bayrağı ile kınadılar. Yarıyıl tatilinin son gününde Erzincan'daki kayak merkezine gelen ziyaretçiler, 2 bin 970 metre rakımda kayak yaptı.
Yarıyıl tatilinde kayak kursu alan öğrencilerde Türk bayrağıyla yukardan aşağı kayarak kursu tamamladı ve Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Bürüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısında Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepkilerini gösterdi. - ERZİNCAN
Son Dakika Naci Görür'den büyük Marmara depremi tahmini: Deprem Kumburgaz kolunda, en az 7.2 büyüklüğünde olabilir Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Çarşamba geliyor, hafta sonuna kadar sürecek Cesedi parçalanan Mehtap'ın ölümündeki sır perdesi aralandı Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı