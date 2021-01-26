Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı - Son Dakika

Ekiplerin kurtarma çalışması drone ile havadan görüntülendi.

Bölgeye giden ekipler, tırmanış ekipmanları yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu 4 keçiyi kurtararak sürü sahibine teslim etti.

Arazi taramasında 4 keçinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden köylüler, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Beğendik köyü muhtarı Cemal Erseçen'e ait keçilerin, dağlık alanda kaybolması üzerine köylüler arama çalışması yaptı.

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